На Тернопільщині засуджено жінку, яка схилила до сексу семикласника

Три роки умовно. Такий вирок виніс суд у Тернопільській області жінці, яка мала інтимну близькість з 14-річним підлітком.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Єдиний державний реєстр судових рішень.

Повідомляється, що інцидент стався у Бережанському районі Тернопільської області. Безробітна місцева мешканка захотіла інтимного зв’язку з 14-річним хлопцем. Вона запросила у гості двох осіб, один з яких виявився учнем 7 класу.

«Надалі, жінка запросила їх в одну із кімнат, де вони спільно, з неповнолітнім з власної ініціативи почали вживати алкогольні напої, що супроводжувалось дружнім спілкуванням на різноманітні загальнопобутові теми. У ході такого спілкування жінка дізналася, що на даний час хлопець навчається у 7 класі у місті Бережани, а відтак є юнаком чотирнадцятирічного віку, про це він їй також наголосив під час розмови», – йдеться у повідомленні.

Після вживання алкоголю жінка спокусила неповнолітнього хлопця.

«Близько 23 години 30 хвилин, в одній із кімнат жінка залишилась на одинці з хлопцем, вході чого, між ними розпочалась розмова щодо статевих стосунків між чоловіком та потім між жінкою та хлопцем за взаємною згодою сталися добровільні природні статеві зносини», – зазначено у повідомленні.

У ході судового засідання жінка повністю визнала свою провину. Суд засудив обвинувачену до трьох років позбавлення волі з дворічною відстрочкою.