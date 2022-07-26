На Тернопільщині чоловік різками до смерті забив односельця

Тяжкі тілесні ушкодження, що спричинили смерть потерпілого, інкримінують слідчі п’ятдесятирічному жителю Мельниці-Подільської територіальної громади. Чоловік дерев’яними різками до смерті побив знайомого, а коли той перестав подавати ознаки життя, повідомив про свій вчинок на лінію “102”.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група та бригада екстреної медичної допомоги. Лікарі констатували смерть потерпілого, а судово-медичний експерт виявив численні тілесні ушкодження.

У ході слідства стало відомо, що загиблий вів антигромадський спосіб життя, крав, аби мати за що жити, неодноразово притягувався до відповідальності за майнові злочини.

Потерпілий впродовж тривалого часу виламував замок в коморі і обкрадав підозрюваного. Господареві помешкання це надоїло і він вирішив провчити крадія різками.

Знайшовши його в одного із сусідів, почав завдавати удари. Коли потерпілий зомлів, він привів його до свідомості та продовжив “виховний процес”. Крадій спробував втекти, але не зміг. Чергова втрата свідомості завершилася летально.

Причина смерті – масивна крововтрата. Підозрюваний повідомив у поліцію, що до смерті забив знайомого. Його затримали згідно зі статтею 208 КПК і оголосили підозру відповідно до ч. 2 ст. 121 ККУ. Триває слідство.

Відділ комунікації поліції Тернопільської області