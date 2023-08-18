Експоліцейського засуджено до 6 років позбавлення волі за побиття чоловіка

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Київської обласної прокуратури колишнього поліцейського визнано винним в спричиненні тяжких тілесних ушкоджень (ч. 1 ст. 121 КК України).

Його засуджено до 6 років позбавлення волі.

Прокурори в суді довели, що у серпні 2022 року засуджений, будучи поліцейським полку поліції особливого призначення ГУНП у м. Києві, у позаробочий час їхав по автодорозі в Обухівському районі, де на узбіччі проїжджої частини побачив чоловіка. Він зупинився, вийшов з автомобіля, підійшов до нього та вдарив по ногах, від чого той впав на землю. Після цього правоохоронець в присутності дівчини потерпілого завдав йому близько 7 ударів ногою по голові, тулубу та животу.

Внаслідок спричинення тілесних ушкоджень у чоловіка діагностовано розрив селезінки та внутрішньочеревна кровотеча, що відноситься до тяжких тілесних ушкоджень.

Попри те, що експоліцейський не визнав свою провину, прокурори надали до суду беззаперечні докази вчинення ним зазначеного злочину.

Київська обласна прокуратура