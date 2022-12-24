На Тернопільщині горе-матір виколола синові око медичною голкою

Прокурори Тернопільської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт щодо жительки м. Бережани, обвинуваченої в нанесенні умисних тілесних ушкоджень своєму дворічному синові (ч. 2 ст. 121 КК України).

Встановлено, що обвинувачена навмисне виколола голкою око своєму малолітньому синові. Жінка перебувала разом з ним у лікарняному закладі з підозрою на інфекційне захворювання у дитини. Коли діагноз не підтвердився, вона навмисно пошкодила очне яблуко дитині медичною голкою. Лікарі повідомили про її вчинок правоохоронців. Мотивів свого вчинку жінка не пояснила нікому.

Наразі жінка перебуває під вартою. Їй інкриміновано вчинення умисного тяжкого тілесного ушкодження, вчинене способом, що має характер особливого мучення, яке спричинило втрату функції органу та поєднане зі стійкою втратою працездатності не менш як на одну третину.

Психолого-психіатрична експертиза визнала обвинувачену осудною, тобто такою, що усвідомлювала свої дії й могла керувати ними.

На даний час дитина знаходиться у безпеці. Через ушкодження хлопчик осліп на одне око.

Розслідування здійснювали слідчі поліції.

Пресслужба Тернопільської обласної прокуратури