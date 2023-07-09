На Тернопільщині оскаржено м’який вирок суду ґвалтівнику малолітньої

Ювенальні прокурори Тернопільської обласної прокуратури подали апеляційну скаргу на вирок суду першої інстанції, яким жителя одного з сіл Тернопільського району засуджено до 8 років позбавлення волі за зґвалтування восьмикласниці.

У суді доведено, що місцевий юнак у липні 2021 року зґвалтував дівчину поблизу водойми, скориставшись її безпорадним станом через випитий алкоголь, принесений ним на берег ставка.

Під час судового розгляду свою причетність до вчиненого він заперечував.

На момент скоєння інкримінованого злочину потерпіла була малолітньою і законом за вчинення таких дій передбачено покарання від 10 до 15 років позбавлення волі (ч. 4 ст. 152 КК України).

З огляду на ці обставини ювенальні прокурори оскаржили вказаний вирок суду в апеляційному порядку.

Пресслужба Тернопільської обласної прокуратури