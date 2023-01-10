На Тернопільщині пенсіонер пляшкою та ножем убив дружину

Суперечку, яка завершилася вбивством, розслідують працівники Нацполіції Тернопільщини. Підозрюваний – тернополянин, 1949 року народження. Чоловік про свій вчинок розповів сусідам, а вже ті викликали поліцію.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група. Судово-медичний експерт констатував смерть 73-річної жінки.

Чоловік вбитої у скоєному зізнався. Він розповів, що 7 січня близько 19:00 між ними виникла суперечка через побутові проблеми. Сварка завершилася тим, що пенсіонер кілька разів вдарив дружину порожньою пляшкою по голові. Жінка втратила рівновагу та впала, а він схопив кухонний ніж і кілька разів вдарив ним потерпілу.

Після цього пішов до сусідів і розповів їм про свій вчинок. Чоловіка затримали згідно зі статтею 208 КПК. Йому оголосили підозру відповідно до частини 1 статті 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання тернополянину запобіжного заходу. Триває слідство.

Відділ комунікації поліції Тернопільської області