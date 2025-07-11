На Тернопільщині полковник ЗСУ будував собі будинок силами підлеглих

Прокурори Тернопільської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону скерували до суду обвинувальний акт стосовно командира однієї із понтонно-мостових бригад та чотирьох військовослужбовців за зловживання службовим становищем та ухилення від військової служби.

Обвинуваченим інкримінують ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 409 КК України.

Розслідуванням встановлено, що з січня по серпень 2024 року, за розпорядженням командира, четверо його підлеглих займалися будівництвом його приватного будинку в одному із сіл Хмельницької області. Військовослужбовці прийняли пропозицію командира, обравши будівельні роботи замість виконання службових обов’язків.

Щоб забезпечити їм офіційні виплати, військовий посадовець доручив включити їх до наказу про відрядження в зону бойових дій на Півдні країни. У результаті з державного бюджету їм було незаконно виплачено майже мільйон гривень.

Під час санкціонованих обшуків у військовій частині, помешканнях офіцера і військовослужбовців, а також на об’єкті будівництва вилучено документацію та інші речові докази, що підтверджують факт протиправних дій.

Досудове розслідування – ГУ НП у Тернопільській області, оперативний супровід – управління карного розшуку ГУ НП у Тернопільській області та ДВКР СБ України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону