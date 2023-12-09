Поліцейські Одещини викрили браконьєра на озері Ялпуг (фото)

Правопорушник сітками виловив понад 100 одиниць різних видів риби. За скоєне йому загрожує покарання від штрафу до обмеження волі.

Працівники сектору реагування патрульної поліції Болградського районного відділу поліції спільно з працівниками сектору водної поліції Ізмаїльського районного відділу поліції під час патрулювання узбережжя озера помітили чоловіка, який займався ловом риби сітками. Ним виявився мешканець Криничненської територіальної громади.

За допомогою незаконних засобів правопорушник виловив понад 100 рибин, серед яких карасі, товстолобики, сазани, тарані, краснопірки та лящі. За попередніми підрахунками сума завданої шкоди склала 300 тис. гривень.

«В якості речових доказів поліцейські вилучили у рибалки рибу, п’ять ліскових сіток та човен з веслом. Відомості про подію дізнавачі територіального підрозділу поліції внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками частини 1 статті 249 Кримінального кодексу України. Нею кваліфікується незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом, якщо воно заподіяло істотну шкоду. Точна сума завданої шкоди буде встановлена за результатами експертизи, після проведення якої вирішуватиметься питання про повідомлення фігуранту про підозру. Слідство триває», – прокоментував т.в.о. начальника Болградського районного відділу поліції Роман Михайлов.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від 17 до 51 тисячі гривень або обмеження волі на строк до трьох років.

Поліцейські закликають громадян бути відповідальними та дотримуватися природоохоронного законодавства України

Болградський районний відділ поліції Одещини