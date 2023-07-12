Обіцяла за гроші допомогти ухилянту: депутатку Марченко виключили зі «Слуги Народу»

Народну депутатку з Тернопільщини Людмилу Марченко виключили з партії «Слуги Народу» після оголошення їй підозри у зловживанні впливом. За даними слідства, вона обіцяла за гроші допомогти військовозобов’язаному виїхати за кордон.

Інформацію в коментарі hromadske підтвердила помічниця голови партії Олени Шуляк Анастасія Клімчук.

Також Тернопільська обласна організація «Слуги Народу» достроково припинила повноваження Марченко.

Незадовго до цього народній депутатці та її помічниці повідомили про підозру за ч. 2 ч. 2 Кримінального кодексу України. За даними слідства, вони пообіцяли чоловікові за 5300 доларів надати йому дозвіл для виїзду за кордон.

Як стверджує прокуратура, депутатка та її помічниця надіслали звернення від благодійної організації до однієї з обласних військових адміністрацій, в якому вказувалося, що чоловік — водій-волонтер.

Правоохоронці викрили депутатку та її помічницю після отримання другої частини «винагороди» у розмірі 2800 доларів.

Їм загрожує штраф від неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк від двох до п’яти років.