У Дніпрі 36-річного чоловіка затримали за спричинення тяжких тілесних ушкоджень братові

В одній із квартир в Самарському районі міста між чоловіками виникла суперечка, під час якої 35-річний потерпілий отримав ножове поранення та був госпіталізований до лікарні.

Повідомлення про злочин надійшло до поліції 8 квітня близько 19.50 від батька хлопців. За вказаною адресою негайно виїхала слідчо-оперативна група відділення поліції № 4 Дніпровського районного управління поліції, для встановлення обставин події. На підставі забраних доказів, 36-річного нападника працівники поліції затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

9 квітня слідчі повідомили затриманому про підозру за вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання від 5 до 8 років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Дніпровського РУП