Житель Одесской области до смерти забил супругу

Во время праздничного застолья 37-летний житель Беляевки затеял ссору со своей 30-летней женой. Позже он пустил в ход кулаки.

В результате избиения женщина скончалась от ушиба головного мозга и кровоизлияния.

Мужчина вызвал скорую и убеждал медиков, что не трогал супругу. Полицейским он тоже не хотел признаваться, но под давлением неопровержимых доказательств в итоге признался в содеянном.

Полицейские сообщили ему о подозрении по части 2 статьи 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины, предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. // Волнорез