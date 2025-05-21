На Тернопільщині військовий за $25 тис. обіцяв оформити непридатність до служби

За процесуального керівництва Тернопільської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону повідомлено про підозру солдату одного із батальйонів за фактом зловживання впливом (ч. 3 ст. 369-2 КК України).

За даними слідства, підозрюваний пообіцяв військовозобов’язаному за 25 тис доларів США забезпечити оновлення його військово-облікових документів і довідки ВЛК щодо непридатності до служби в армії. Для цього він мав вплинути на посадовців із ТЦК та СП, а також медиків із ВЛК.

У разі незгоди надати грошові кошти підозрюваний погрожував створити для чоловіка передумови для невідкладної мобілізації.

Під час одержання частини обумовленої суми коштів у сумі 5 тис доларів США підозрюваного затримали правоохоронці. Наразі йому обрано запобіжний захід. Встановлюються причетні до схеми особи.

Досудове розслідування – ТУ ДБР у Львові, за оперативного супроводу ТУ ДВБ НП України та ДВКР СБУ.

Офіс Генерального прокурора