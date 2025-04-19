На Тернопільщині знайшли покинуту новонароджену дитину

У селі Вишнівці в Тернопільській області неподалік лікарні знайшли новонародженого хлопчика. Попередньо, його життю нічого не загрожує.

Про це hromadske розповів речник поліції Тернопільщини Сергій Крета.

Немовля лежало біля закинутого магазину. Поліція скерувала на місце слідчо-оперативну групу.

Під час першого огляду медики виявили в хлопчика ознаки переохолодження та доставили його до обласної дитячої лікарні. Зараз дитина перебуває в реанімації, але, за попередньою інформацією, її життю нічого не загрожує.

Тим часом поліція встановлює особу матері — переглядає записи з камер відеоспостереження та опитує місцевих жителів.

Правоохоронці наразі не готові сказати, за якою статтею буде кваліфікована подія, оскільки невідомо, що спонукало жінку залишити дитину й чи робила вона це свідомо.