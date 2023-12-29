Жителя Одеського району судитимуть за оборудки з психотропами, боєприпасами та порнографією

Зловмисник торгував психотропами, влаштувавши вдома наркопритон, і примушував знайому до зйомок порноконтенту, який потім розповсюджував в одній із соціальних мереж. Також він придбав у незаконний спосіб гранату і зберігав її за місцем мешкання.

Поліцейські висунули правопорушнику обвинувачення за трьома статтями Кримінального кодексу України. За скоєне йому загрожує ув’язнення та конфіскація майна.

Задокументували протиправну діяльність чоловіка з Южненської міської громади оперативники та слідчі територіального підрозділу поліції. Правоохоронці отримали інформацію, що він займається збутом наркотиків, і в ході проведення оперативно-розшукових та слідчих заходів викрили його у скоєнні низки злочинів.

Встановлено, що зловмисник придбав у невстановлених наразі осіб особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої зборонено, – РVР у великих розмірах з метою збуту та утримання місця для незаконного вживання психотропів «клієнтами». Наркопритон він організував у будинку. Покупці приходили до правопорушника по «товар» додому і там же його вживали.

Крім того, поліцейські з’ясували, що за місцем свого мешкання погрозами застосування фізичної сили чоловік примушував знайому співмістянку до участі у зйомках порнографічного характеру. А відео з непристойними сценами сексуальних контактів жінки з ним він розповсюджував в одній із соціальних мереж.

В ході проведення санкціонованих заходів правоохоронці вилучили з оселі зловмисника майже 800 грамів PVP, пристрої для вживання психотропу з його залишками, мобільний телефон та жорсткий диск з зображеннями і відеофайлами порнографічного характеру за участю чоловіка та його знайомої, а також гранату Ф1, яку він придбав у незаконний спосіб у наразі невстановлених осіб. Речові докази були скеровані на експертні дослідження і їх походження підтверджене експертними висновками.

Зловмисника поліцейські затримали в процесуальному порядку і звернулися до суду з клопотанням обрати йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, яке він задовольнив.

«За результатами досудового розслідування слідчі поліції під процесуальним керівництвом Доброславської окружної прокуратури висунули фігуранту обвинувачення у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту, а також незаконному збуті психотропних речовин у великих розмірах, якщо предметом таких дій були особливо небезпечні психотропні речовини; у наданні приміщення для незаконного вживання психотропних речовин; у виготовленні, зберіганні з метою розповсюдження порнографічних предметів та їх розповсюдженні, а також примушуванні до участі в їх створенні; у придбанні, зберіганні бойових припасів без передбаченого законом дозволу. Ці злочини кваліфікуються за ч. 2 ст. 307, ч. 1 ст. 317, ч. 1 ст. 301 та ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Обвинувальний акт правоохоронці скерували до суду. Зловмиснику загрожує до десяти років ув’язнення з конфіскацією майна», – повідомив начальник відділення поліції № 4 Одеського районного управління поліції № 2 Євген Орлов.

Також підполковник поліції зазначив, що матеріали щодо невстановлених осіб, причетних до збуту психотропних речовин та боєприпасу, виділені слідчими в окремі кримінальні провадження, які наразі розслідуються.

Одеське районне управління поліції №2