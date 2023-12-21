Забив знайомого до смерті – мешканцю Миколаївського району загрожує до 15 років ув’язнення

За належного процесуального керівництва Миколаївської окружної прокуратуриї завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні стосовно мешканця смт Ольшанське Миколаївського району за фактом умисного вбивства (ч.1 ст.115 КК України).

Слідством встановлено, що 29 вересня 2023 року обвинувачений, в ході словесного конфлікту під час вживання алкогольних напоїв, який виник на ґрунті раптово виниклої особистої неприязні до потерпілого, наніс останньому численні удари руками та ногами в область голови та тулуба. Від отриманих травм чоловік помер на місці події.

Обвинувачений перебуває під вартою.

Досудове розслідування здійснювалось ВП № 5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області.

За вчинене йому загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 15 років позбавлення волі.

Обвинувальний акт скеровано до Миколаївського районного суду для розгляду по суті.

Примітка: відповідно до ст.62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Миколаївська обласна прокуратура