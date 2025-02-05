На території трьох областей України викрито незаконні оборудки у Сервісних центрах МВС

Нацполіція припинила злочинні схеми в Івано-Франківській, Одеській та Дніпропетровській областях. Серед викритих фігурантів — співробітник регіонального сервісного центру та четверо посередників, які організовували корупційні оборудки. За протиправні дії фігурантам загрожує кримінальна відповідальність.

Так, в Одесі інструктор однієї з автошкіл запропонував жінці незаконну оборудку щодо складання практичного іспиту з водіння. Він запевнив, що без його “допомоги” вона не зможе отримати водійське посвідчення, та назвав ціну в 250 доларів США за успішне складання іспиту. Після отримання коштів зловмисник спочатку відтягував вирішення питання, обіцяючи успіх під час наступної спроби, а потім перестав виходити на зв’язок.

Оперативники Одеського управління Департаменту внутрішньої безпеки та слідчі ГУНП в Одеській області задокументували протиправну діяльність чоловіка.

Під час санкціонованих обшуків у фігуранта вилучили бланки медичних довідок, печатки та кліше, гроші, чорнові записи.

На Прикарпатті оперативники Івано- Франківського управління ДВБ спільно із слідчими ГУНП у Івано-Франківській області нейтралізували дві незаконні оборудки у сервісних центрах МВС. У одному з випадків, співробітник регіонального ТСЦ збував бігункам та торгівцям авто інформацію з обмеженим доступом. Інші двоє ділків з Коломийського району «торгували впливом» у місцевому ТСЦ. За оперативною інформацією, вони пропонували позачергово перереєструвати авто за гроші.

На Дніпропетровщині викрили місцевого мешканця, який за гроші обіцяв вплинути на співробітників ТСЦ для отримання позитивної оцінки під час здачі іспиту на право керувати авто. Оперативники Дніпропетровського управління ДВБ зібрали доказову базу протиправної діяльності зловмисника.

Наразі у кожному кримінальному проваджені тривають слідчі дії. Відповідно до вчиненого інструктору автошколи з Одеси та працівнику ТСЦ вже повідомлено про підозру за ч.2 ст.369-2 (Зловживання впливом) та ч.1 ст.361-1 (Несанкціоновані збут або розповсюдження інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в електронно-обчислювальних машинах (комп’ютерах), автоматизованих системах, комп’ютерних мережах або на носіях такої інформації) Кримінального кодексу України. Трьом іншим фігурантам готується повідомлення про підозру згідно чинного законодавства.

Оперативники ДВБ встановлюють інших осіб, які могли бути причетними до незаконних махінацій.

Заходи з викриття проходили за процесуального керівництва Одеської, Івано-Франківської, Дніпропетровської обласних прокуратур.

Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України