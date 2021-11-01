На трассе под Одессой обнаружили тело женщины

Личность погибшей устанавливается.

В пригороде Одессы на трассе обнаружили мертвую женщину.

Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, погибшую нашли сегодня утром на автодороге Одесса-Киев возле села Нерубайское Одесского района.

Отмечается, что повреждения на ее теле похожи на ранения, полученные в результате ДТП. Также рядом с телом обнаружили обломки деталей автомобиля.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Полицейские устанавливают личность женщины, а также тех, кто может быть причастен к ее гибели.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Полиция просит откликнуться очевидцев происшествия. // УНИАН