За підроблення документів для участі у публічних закупівлях на Хустщині судитимуть підприємця

Хустська окружна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо місцевого підприємця за фактом повторного підроблення офіційних документів та їх використання (ч.ч. 2, 3, 4 ст. 358 КК України).

Слідством встановлено, що чоловік, який займається оптовою торгівлею продуктами харчування, підробив документи для участі в публічних закупівлях.

Відомо, що у 2021 році він мав постачати рибу до навчальних закладів Іршавської громади, однак без поважних причин і пояснень не виконав своїх зобов’язань. Через це з підприємцем розірвали договір, а в подальшому наявність такого факту могла б слугувати для замовників причиною відхилити пропозицію учасника торгів.

Так, обвинувачений підробив гарантійні листи, у яких вказав недостовірну інформацію про те, що за останні два роки випадків розірвання з ним договору через невиконання зобов’язань не було. Протягом 2022-2023 років використовував фальсифіковану документацію при подачі тендерних пропозицій.

За цей період підприємець був визнаний переможцем чотирьох публічних закупівель на загальну суму на понад 3,8 млн грн. Йдеться про постачання риби, вершкового масла та цукру в освітні заклади на Хустщині.

Обвинувальний акт скеровано на розгляд у Хустський районний суд.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Закарпатської обласної прокуратури