У збут наркотичних засобів із речових доказів викрито двох поліцейських зі спільниками

За процесуального керівництва прокурорів прокуратури Запорізької області повідомлено про підозру чотирьом членам організованої злочинної групи у незаконному виготовленні, зберіганні, перевезенні з метою збуту та збуті особливо небезпечної психотропної речовини – PVP, а також заволодінні психотропною речовиною в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем (ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 308 КК України).

За даними слідства, на початку травня 2021 року оперуповноважений сектору кримінальної поліції одного із відділень поліції в Запорізькій області створив та очолив організовану злочинну групу, до складу якої залучив заступника начальника управління – начальника слідчого відділення поліції, та ще двох учасників.

Діючи відповідно до розробленого плану, організатор групи придбав коноплі для виготовлення канабісу та його подальшого збуту за гроші наркозалежним жителям Запорізької області.

У подальшому члени злочинного угруповання, використовуючи своє службове становище, незаконно привласнили особливо небезпечну психотропну речовину – PVP, вилучену як речовий доказ у рамках одного із кримінальних проваджень. Вони таємно замінили її на безпечну – хлорид натрію, аналогічну за своїми морфологічними характеристиками, а привласнену PVP незаконно зберігали у визначеному місці та в подальшому збували місцевим жителям.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Досудове розслідування у провадженні здійснюється територіальним управлінням ДБР, розташованим у м. Мелітополі.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора