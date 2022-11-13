Три з половиною роки за ґратами проведе 47-річна шахрайка

Уманською окружною прокуратурою забезпечено підтримання публічного обвинувачення в кримінальному провадженні за обвинуваченням 47-річної жительки м. Умані за фактом заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою, вчиненим повторно (ч. 2 ст. 190 КК України).

У ході судового розгляду справи прокурором доведено, що уманчанка ввела в оману 5 осіб, яких запевнила в тому, що має можливість працевлаштувати їх за кордоном і під приводом оформлення необхідних для виїзду за кордон документів отримала від потерпілих грошові кошти, якими в подальшому розпорядилася на власний розсуд, завдавши тим самим матеріальних збитків на загальну суму понад 80 тис. грн.

Вироком суду обвинувачену визнано винною та засуджено до покарання у вигляді 3 років 6 місяців позбавлення волі.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Черкаської обласної прокуратури