У Львові викрито шахрайку, яка за схемою псевдооренди ошукала родину з Ірпеня

Фігурантка «здавала» неіснуючі квартири тим, хто намагався врятуватися від війни. Отримавши передплату, зловмисниця змінювала номер телефону та припиняла зв’язок з громадянами.

35-річна жителька Львова для своєї схеми створила фейкову сторінку у соцмережі. Жінка ретельно вивчала оголошення та з’ясовувала, на яке житло наразі найбільший попит. Далі у тематичних групах вона пропонувала людям варіанти оренди.

Для переконання потенційних орендаторів аферистка надсилала інформацію та фото квартир, які справді здаються в оренду.

Однак після отримання передплати фігурантка зникала.

У такий спосіб зловмисниця привласнила гроші родини з Ірпеня, в якій незабаром має народитися дитина.

Наразі кіберполіцейські встановлюють інших потерпілих.

Для власного прикриття, фігурантка постійно змінювала номери телефону, а також місце проживання. Зловмисницю затримали правоохоронці в одному з хостелів Львова.

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За даним фактом слідчі Львівського районного управління поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.

Кіберполіція