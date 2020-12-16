У Миколаєві групу зловмисників затримали на вимаганні ₴47 тисяч неіснуючого боргу у підприємця

Слідчі Слідчого управління спільно з оперативними співробітниками Управління стратегічних розслідувань ДСР за силової підтримки бійців спецпідрозділу КОРД та під процесуальним керівництвом прокуратури Миколаївської області припинили злочинну діяльність чотирьох осіб віком від 33 до 45 років, які вимагали у громадянина неіснуючий борг за поставку сільгосппродукції. 15 грудня на одній з автозаправних станцій обласного центру під час передачі від потерпілого частини грошових коштів у сумі 130 тисяч гривень фігурантів було затримано поліцейськими.

Наразі встановлено, що усі члени злочинного угруповання є мешканцями Миколаєва, до того ж зловмисники позиціонували себе, як представники криміналітету та досить відомі у кримінальних колах.

Під час санкціонованих обшуків за місцем їхнього мешкання та в автомобілі поліцейські вилучили грошові кошти, декілька автомобільних номерних знаків, мобільні телефони, а також психотропні речовини.

Слідчі поліції затримали зловмисників у порядку ст. 208 КПК. Наразі за процесуальної підтримки прокуратури затриманим повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 189 (Вимагання) Кримінального кодексу України. Вже підготовлено клопотання до суду про обрання запобіжного заходу фігурантам у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Відділ комунікації поліції Миколаївської області