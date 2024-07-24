Справа Тищенка. Суд вирішив долю IPhone, які побив нардеп під час обшуку
Захист політика наполягав: у виведених з ладу мобільних телефонах міститься інформація з державною таємницею
Печерський райсуд Києва арештував два мобільних телефони марки IPhone, які належать підозрюваному народному депутату Миколі Тищенку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані судового реєстру.
Водночас у суді адвокат Тищенка заперечував проти накладання арешту на майно свого клієнта. Захисник переконував, що телефони нардепа містять державну таємницю. Зокрема, на них збереглося спілкування з представниками державної влади та західними партнерами.
Натомість суд постановив арештувати два IPhone Тищенка, оскільки вилучені мобільні телефони можуть містити листування зі співучасниками злочину та підлягають комп’ютерно-технічній експертизі. Крім цього, вони визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.
Додамо, що у суді підозрюваний обранець відмовився пояснити журналістам, навіщо під час обшуків розбив телефони. Лише зазначив, що не може розголошувати інформацію у справі. // ГлавкомTweet