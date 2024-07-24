Справа Тищенка. Суд вирішив долю IPhone, які побив нардеп під час обшуку

Захист політика наполягав: у виведених з ладу мобільних телефонах міститься інформація з державною таємницею

Печерський райсуд Києва арештував два мобільних телефони марки IPhone, які належать підозрюваному народному депутату Миколі Тищенку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані судового реєстру.

У суді прокурор заявив: під час обшуку за місцем проживання політика було виявлено вказані телефони. Однак Тищенко розбив мобілки об кам’яний стіл.

На думку слідства, на вилучених IPhone нардепа може зберігатися інформація, яку він намагався приховати. Відтак телефони є доказами у кримінальному провадженні, в якому Миколі Тищенку оголошено підозру у незаконному позбавленні волі людини за попередньою змовою групою осіб.

Водночас у суді адвокат Тищенка заперечував проти накладання арешту на майно свого клієнта. Захисник переконував, що телефони нардепа містять державну таємницю. Зокрема, на них збереглося спілкування з представниками державної влади та західними партнерами.

Натомість суд постановив арештувати два IPhone Тищенка, оскільки вилучені мобільні телефони можуть містити листування зі співучасниками злочину та підлягають комп’ютерно-технічній експертизі. Крім цього, вони визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

Додамо, що у суді підозрюваний обранець відмовився пояснити журналістам, навіщо під час обшуків розбив телефони. Лише зазначив, що не може розголошувати інформацію у справі. // Главком