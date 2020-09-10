Двох громадян Ізраїлю, які спричинили дебош в Умані, видворять з України

Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко

Вчора в місті Умань група молодих паломників, громадян Ізраїлю, влаштувала дебош на могилі цадика Нахмана, розгромивши огорожі, призначені для впорядкованого проходу до святині.

«Національною поліцією і Державною міграційної службою прийнято рішення про видворення з України двох найбільш агресивних громадян Ізраїлю, які спричинили заворушення в Умані», — зазначив Антон Геращенко.

Заступник міністра наголосив, якщо інші іноземці вчинятимуть подібні хуліганські дії, вони також будуть депортовані з території України.

Адміністративні матеріали відносно порушників направлено до Уманського міськрайонного суду для прийняття рішення щодо вчинених адміністративних правопорушень.

Національна поліція України