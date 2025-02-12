Зловмисник передавав ворогу інформацію про переміщення підрозділів ЗСУ в Херсоні

Фігурантом виявився 55-річний херсонець. Влітку минулого року він був взятий під варту за організацію в місті збуту наркотичних засобів і продаж зброї та боєприпасів.

Під час досудового розслідування слідчі зібрали також докази його причетності до вчинення злочину проти основ національної безпеки України.

Під час проведення обшуків у фігуранта правоохоронці вилучили значки із маркуванням буквою «z». Крім цього, була детально проаналізована інформація, розміщена в його мобільному телефоні.

Встановлено, що після відправлення фігурантом одного зі своїх повідомлень за деякий час військові рф здійснили масований артилерійський обстріл території обласного центру.

Національна поліція України