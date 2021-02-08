На Закарпатті затримали зловмисника, який перебував у міжнародному розшуку за злочини на території сусідньої держави

Сьогодні, 8 лютого, вранці у Виноградові поблизу одного з торговельних закладів поліцейські затримали зловмисника, який перебував у міжнародному розшуку за причетність до хуліганства, вандалізму та крадіжки на території сусідньої держави.

У рамках операції «Розшук» працівники сектору міжнародного поліцейського співробітництва та Управління карного розшуку, спільно з місцевими оперативниками, отримали інформацію, що зловмисник може переховуватися саме на території Закарпаття. Оскільки фігурант перебував на території України незаконно, до операції залучили працівників ГУ ДМС.

Відстеживши звичний маршрут розшукуваного, у результаті злагоджених дій, сьогодні іноземця затримали.

Наразі 29-річного угорця доставили до відділу поліції.

Поліцейські вирішують питання про затримання його у порядку статті 208 КПК України та поміщення до ізолятора тимчасового тримання. Окрім цього слідчі звертатимуться до суду з клопотанням про обрання відносно фігуранта запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Найближчим часом буде вирішене питання про екстрадицію іноземця до ініціатора розшуку.

Поліція Закарпатської області