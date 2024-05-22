До відповідальності притягнуть за «дрібну» крадіжку вартістю від 757 грн. – законопроєкт

Змінами також передбачено уточнити відповідальність за таке правопорушення.

Верховна Рада проголосувала за ухвалення законопроєкту у першому читанні щодо посилення відповідальності за дрібні крадіжки. Закон пропонує внести зміни у Кодекс України про адміністративні правопорушення, які регулюють настання відповідальності за дрібне викрадення чужого майна.

Норми закону можуть стати жорсткішими, а дрібною крадіжкою, за яку вже можна притягнути громадянина до відповідальності за правопорушення, встановлюється на рівні 0,5 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян, що на сьогодні складає 757 гривень.

Нові штрафи за дрібну крадіжку

Збільшується розмір, у разі ухвалення законопроєкту і штрафу за скоєння такого злочину, як дрібне викрадення чужого майна. Це має бути викрадення шляхом крадіжки, шахрайства, привласнення чи розтрати. Штраф має складати тепер 850 грн.

Значний розмір крадіжки: це як?

Якщо дрібна крадіжка вчинена у значному розмірі, штраф має складати до 5100 грн. В законопроєкті міститься визначення значного розміру такої крадіжки – три неоподатковуваних мінімуми або 4542 грн.

Як зазначають автори законопроєкту, цим документом в разі ухвалення, врегульовуються питання правовідносин в адміністративній та кримінально-правовій сферах задля забезпечення “більш ефективного, справедливого застосування покарання за фактами дрібних крадіжок”. Також удосконалюється порядок кваліфікації дрібного викрадення чужого майна. // Дзеркало тижня