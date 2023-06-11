Вбивство ужгородки, тіло якої знайшли на горищі власного будинку – суд ухвалив вирок зловмиснику

Ужгородська окружна прокуратура в суді довела вину 31-річного жителя Виноградова у скоєнні умисного вбивства та крадіжці речей потерпілої (ч. 1 ст. 115, ч. 1 ст. 185 КК України). Його засуджено до 14 років позбавлення волі.

Йдеться про резонансний випадок зникнення жительки Ужгорода, про який заявили до поліції на початку 2022 року. Згодом, 12 січня 2022 року, тіло потерпілої з ознаками насильницької смерті знайшли на горищі її буднику.

У судовому засіданні прокурор довів, що вбивство жінки трапилося ще 30 грудня 2021 року, а причетний до нього її 31-річний знайомий, з яким вона мала близькі стосунки. Того дня між ними стався конфлікт, під час якого чоловік вдарив потерпілу, а коли та впала – притиснув її до підлоги і перекрив дихання. Як наслідок, смерть настала від механічної асфіксії – удушення.

Намагаючись приховати злочин, обвинувачений переніс тіло на горище, а сам повернувся до Виноградова, прихопивши з собою особисті речі потерпілої. Зокрема, викрав і мобільний телефон, з якого ще певний час відповідав на повідомлення, аби відвести підозру про зникнення ужгородки. Для різних людей вона нібито перебувала чи на лікуванні в Угорщині, чи в Єгипті на відпочинку.

Закарпатець продовжить перебувати під вартою до вступу вироку в законну силу. Водночас суд зобов’язав його виплатити потерпілій стороні 516 тис. грн моральної та матеріальної шкоди.

Примітка: вирок суду першої інстанції набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленого КПК України, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції (ст. 532 КПК України).

Пресслужба Закарпатської обласної прокуратури