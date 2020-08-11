Поліція розшукує псевдолікаря, який виманив у пенсіонерки тисячу євро

Літня сумчанка потрапила у «класичну» шахрайську схему – повіривши незнайомому телефонному співрозмовнику, який назвався лікарем, вона передала на «операцію» для свого зятя всі зібрані родинні заощадження.

Правоохоронцям 81-річна потерпіла розповіла, що кілька годин тому до неї на стаціонарний телефон подзвонив начебто лікар, і повідомив, що її зять терміново потребує операції, оскільки потрапив у дорожньо-транспортну аварію. Співрозмовник настільки настрахав стареньку, що вона повірила, і передала зібрані удома гроші присланому «кур‘єру».

Згодом вона здогадалася передзвонити доньці, аби дізнатися про стан здоров’я її чоловіка. І тільки тоді зрозуміла, що мала справу з шахраями.

В поліції за фактом шахрайства відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України та вживають всіх необхідних заходів для встановлення особи зловмисника та його місцезнаходження.

Правоохоронці звертаються до громадян із закликом недовіряти незнайомцям, ким би вони не представлялись. А якщо виникає необхідність допомогти комусь фінансово – обговорювати деталі таких допомоги особисто, і бажано у присутності третьої особи.

Будьте пильними і не дайте себе ошукати!

Відділ комунікації поліції Сумської області