Житель Прикарпатья решил убить судью, чтобы отсрочить вынесение приговора

В покушении на судью за рассмотрение дела на Прикарпатье подозревается местный житель.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на Офис Генпрокурора.

«Сообщено о подозрении местному жителю по факту покушения на убийство судьи одного из районных судов и незаконного обращения с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами (ч. 1 ст. 263, ст. 379 УК Украины)», — говорится в сообщении.

По данным следствия, на рассмотрении у судьи находился обвинительный акт о совершении группой лиц нескольких тяжких преступлений из корыстных побуждений.

«Подозреваемый, чтобы избежать наказания — лишения свободы на длительный срок, решил убить судью. Так он пытался отсрочить вынесение приговора и запугать других судей, которые будут рассматривать дело», — сообщили в Офисе Генпрокурора.

По данным правоохранителей, с целью совершения умышленного убийства судьи он следил за ним и установил место проживания. «Ночью совместно с неустановленным лицом подозреваемый закрепил перед гаражом судьи взрывное устройство — гранату типа «Ф-1″, которая должна была взорваться во время открытия гаражных роллетов. Однако взрывное устройство не сработало», — сообщили в ОГП детали дела.

Сейчас решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения в виде содержания под стражей.