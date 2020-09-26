На Днепропетровщине двое 19-летних хакеров взламывали сайты

На Днепропетровщине киберполиция разоблачила двух 19-летних парней, которые несанкционированно вмешивались в работу сайтов и продавали данные пользователей.

Об этом сообщает «Днепр оперативный» со ссылкой на пресс-службу ГУ НПУ в Днепропетровской области.

Правоохранители разоблачили двух жителей Солонянского района в несанкционированном вмешательстве в работу вебсайтов, похищении и продаже конфиденциальной информации пользователей Интернета. Киберполиция установила, что к таким действиям причастны двое 19-летних парней. Злоумышленники приобрели специализированное программное обеспечение, что позволяло вмешиваться в работу различных вебсайтов и собирать информацию о пользователях: реквизиты банковских карт, логины и пароли от учетных записей.

Далее похищенные данные фигуранты формировали в «базы» и продавали на хакерских форумах. Деньги за них получали на электронные кошельки. База злоумышленников содержала конфиденциальную информацию более миллиона граждан разных стран, в том числе граждан Украины. Правоохранители провели обыски по местам жительства фигурантов. В качестве вещественных доказательств изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны, банковские карты, которые использовалась в преступной деятельности. Вещественные доказательства направлены на проведение соответствующих экспертиз.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 361 (Несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) УК Украины. Им грозит до 6 лет лишения свободы. Досудебное расследование продолжается.