У Тернополі водій збив двох військових під час перевірки документів

У Тернополі чоловік відмовився надати для перевірки військові документи. Він зачинився в авто, а потім збив двох військовослужбовців

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Нацполіцію Тернопільскої області.

У суботу, 27 вересня, близько 19:30 до Тернопільського районного управління поліції надійшло повідомлення про наїзд на військових на вул. Іванни Блажкевич.

Працівники ТЦК здійснювали відпрацювання та хотіли перевірити у водія Daewoo Lanos військово-облікові документи. Чоловік відмовився їх показати, зачинився у машині, а потім раптово почав рух. У результаті двоє військовослужбовців отримали травми.

Реакція військових

Один із військових застосував пристрій для відстрілу гумових куль і вистрілив у колесо автомобіля. Постріл не завдав шкоди людям.

Постраждалих військових доставили до лікарні. Поліцейські з’ясовують усі деталі інциденту, перевіряють записи з камер відеоспостереження та опитують очевидців.

Наразі вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.