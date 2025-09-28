У Тернополі водій збив двох військових під час перевірки документів
У Тернополі чоловік відмовився надати для перевірки військові документи. Він зачинився в авто, а потім збив двох військовослужбовців
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Нацполіцію Тернопільскої області.
У суботу, 27 вересня, близько 19:30 до Тернопільського районного управління поліції надійшло повідомлення про наїзд на військових на вул. Іванни Блажкевич.
Працівники ТЦК здійснювали відпрацювання та хотіли перевірити у водія Daewoo Lanos військово-облікові документи. Чоловік відмовився їх показати, зачинився у машині, а потім раптово почав рух. У результаті двоє військовослужбовців отримали травми.
Реакція військових
Один із військових застосував пристрій для відстрілу гумових куль і вистрілив у колесо автомобіля. Постріл не завдав шкоди людям.
Постраждалих військових доставили до лікарні. Поліцейські з’ясовують усі деталі інциденту, перевіряють записи з камер відеоспостереження та опитують очевидців.
Наразі вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.