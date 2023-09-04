На Тячівщини у ДТП загинув 23-річний мотоцикліст

Слідчі Тячівського районного відділу поліції розслідують обставини дорожньо-транспортної пригоди, внаслідок якої загинув 23-річний мотоцикліст. У справі буде призначено експертні дослідження, за висновками яких правоохоронці встановлять об’єктивні обставини аварії.

Вчора, 3 вересня, поліцейські отримали повідомлення про те, що у селі Терново, що на Тячівщині, на вулиці Лесі Українки сталася ДТП, внаслідок якої із травмами госпіталізували до лікарні 23-річного місцевого жителя.

На місце події прибула слідчо-оперативна група районного відділу поліції. Правоохоронці провели першочергові слідчі дії та встановили попередні обставини ДТП: мешканець села Терново, керуючи мотоциклом “LIFAN”, не впорався з керуванням, виїхав на узбіччя дороги та допустив зіткнення з бетонним стовпом. Внаслідок аварії водія з тілесними ушкодженнями госпіталізували у Тячівську районну лікарню, де згодом від отриманих травм він помер.

Мотоцикл правоохоронці помістили на арештмайданчик.

За фактом ДТП слідчі поліції внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України, тобто Порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвели до смерті потерпілого. У справі триває слідство.

Відділ комунікації поліції в Закарпатській області