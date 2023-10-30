На Уманщині судитимуть державного кадастрового реєстратора, яка просто вписала собі півгектара комунальної землі

За процесуального керівництва прокурорів Уманської окружної прокуратури до суду скеровано обвинувальний акт стосовно службової особи, яка несанкціоновано внесла дані до автоматизованої системи (ч. 1 ст. 362 Кримінального кодексу України).

За версією слідства, 36-річна жінка, працюючи державним кадастровим реєстратором, незаконно внесла до автоматизованої системи Державного земельного кадастру відомості щодо реєстрації земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства площею 0,5929 га за іншою особою, внаслідок чого вказана земельна ділянка вибула без належних на те правових підстав з комунальної власності однієї з сільських рад Уманського району.

У разі доведення вини правопорушниці загрожує покарання у вигляді штрафу від двох тисяч до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправних робіт на строк до двох років.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Черкаської обласної прокуратури