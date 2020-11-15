На Урале рецидивист, отсидевший 19 лет, изнасиловал и убил 11-летнюю девочку

В Свердловской области задержали подозреваемого в убийстве школьницы

40-летнего мужчину, которого подозревают в убийстве 11-летней девочки Полины из Асбеста, задержали. В воскресенье, 15 ноября, тело школьницы нашли в небольшой роще в 750 метрах от ее дома. Задержанный показал на следственном эксперименте, как тащил ее и прятал тело.

Он признался в убийстве школьницы. Оказалось, ранее мужчина был судим за тяжкие преступления. В общей сложности он отсидел 19 лет. Освободился уралец 18 февраля 2020 года. В полиции рассказали подробнее о подозреваемом.

— Задержанным оказался ранее неоднократно судимый за тяжкие преступления гражданин 1980 года рождения, более известный в определенных кругах по прозвищу Осип. В последний раз из мест лишения свободы он освободился 18 февраля 2020 года, — прокомментировал глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. — Наказание отбывал в ИК-47 г. Каменска-Уральского. В его «послужном списке» имеются криминальные эпизоды, предусмотренные ст. 161 (грабеж), 228 (незаконный оборот наркотических веществ), 158 (кража), 105 (убийство) и 162 (разбой) УК РФ. За колючей проволокой в общей сложности он провел 19 лет. После выхода из тюрьмы трудился в местной ритуальной фирме.

Подозреваемый сам указал место в кустах за жилой многоэтажкой, где ночью спрятал обнаженное тело Полины.

— Под прессом неопровержимых улик, добытых в ходе оперативных мероприятий представителями МВД и СКР, подозреваемый дал признательные показания в убийстве пропавшей накануне Полины и сам указал место в кустарнике за жилым 9-этажным домом, где спрятал ее обнаженное тело, — добавил Валерий Горелых. — Чтобы его изобличить, полиграф не потребовался. Напомню, об исчезновении девочки полиции стало известно 12 ноября. В дежурную часть территориального ОВД в 23:00 обратилась мама ребенка, сообщив, что днем девочка ушла на прогулку и в назначенное время не вернулась домой.

Родственники пытались найти Полину сами с шести вечера 12 ноября. Затем они обратились к поисковым отрядам, а в 23:00 написали заявление в полицию.

— Личный состав полиции был поднят по сигналу тревоги. В поисковой операции участвовали более 110 человек из числа сотрудников МВД и волонтеров, а также 3 собаки, обученных работе по следу. Тщательным проверкам подвергались лица, состоящие на учете, наркозависимые и склонные к таким поступкам. В семье погибшей Полины есть еще старший ребенок, сейчас он находится у бабушки, — рассказал полковник Горелых.

Против мужчины возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетней). Подозреваемый признался в убийстве. // E1.RU