На Урале сожгли приют для собак. Погибло больше 30 животных

Хозяева чудом уцелели. На территории обнаружили бутылки с зажигательной смесью

В Билимбае этой ночью подожгли частный приют для собак. Погибло больше 30 животных — пожилые и инвалиды, которые содержались в отдельном помещении и самостоятельно почти не могли передвигаться. Хозяева приюта живут на том же участке, они чудом уцелели и смогли спасти часть животных.

— У нас во всю короткую сторону участка еще в 2015 году было построено каркасное здание. В этом помещении находились собаки, кошки. В отдельной комнате жили мы с совсем маленькими животными: той-терьерами и другими. Ночью услышали шум, выскочили. Горела дальняя от нас часть каркасного здания. Моментально всё полыхнуло. Соседи вызвали пожарных, — рассказала Е1.RU владелица приюта Галина.

Пожар начался около двух часов ночи. Часть животных хозяева приюта смогли вытащить. Но многие погибли — задохнулись.

— Сгорела часть здания, где находились собаки. Тех, кто были с нами, я успела выпустить на улицу, по углам собирала: света не было, дымно. Порядка 30 собак я спасла, а остальных не успела — они уже задохнулись, — продолжила Галина.

Когда рассвело, на площадке у вольеров владельцы обнаружили бутылки с остатками зажигательной смеси.

— Лежали разбитые бутылки с самодельными фитилями и металлическими болтами внутри. Пахли бензином. Пытались поджечь и вольеры тоже, но не получилось. Закинуть могли только с территории соседей, — рассказала женщина. — Сосед ответил, что у него на территорию есть возможность свободного прохода и он не знает, кто это сделал.

Пострадавшие вызвали полицию. Они напишут заявление о поджоге.

Сейчас уральские зоозащитники просят помочь владельцам приюта: стройматериалами, разбором сгоревшего помещения. И поддержать финансово, чтобы утилизировать тела погибших животных и восстановить помещение.