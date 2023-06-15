На Ужгородщині поліція затримала торговку амфетаміном

Співробітники Відділу поліції № 1 Ужгородського райуправління провели ряд негласних заходів, за результатами яких їм вдалося припинити злочинну діяльність місцевої наркоторговки.

За оперативною інформацією кримінальної поліції 36-річна жителька міста Чоп розповсюджувала серед місцевих наркотик амфетамін. Поліцейські затримали фігурантку на одній із вулиць міста, під час чергової її зустрічі з клієнтом. Зловмисниця саме передала пакунок з наркотичною речовиною та отримала взамін грошові кошти.

Для отримання додаткових доказів у справі слідчі провели за її місцем проживання обшук та вилучили ще згортки з наркотиками, а також електронні ваги на яких наявні залишки наркотичних речовин.

У порядку статті 208 КПК України підозрювану помістили до ізолятора тимчасового тримання. У поліції за цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України.

За збут наркотиків їй загрожує до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Поліція Закарпатської області