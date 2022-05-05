На Вінниччині бухгалтера судитимуть за привласнення майже ₴1,2 млн. держкоштів

Прокурором Тульчинської окружної прокуратури до суду передано обвинувальний акт стосовно бухгалтера, яка обвинувачується в заволодінні майже 1 млн 200 тис. грн державних коштів



За процесуального керівництва Тульчинської окружної прокуратури до суду передано обвинувальний акт стосовно бухгалтера одного з відділів селищної ради (ч. 1 ст. 185, ч. 2 т. 185, ч. 3 ст. 185, ч. 4 ст. 185, ч. 2 ст. 358, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України).

Слідством установлено, що обіймаючи зазначену посаду, починаючи з червня 2019 року до березня 2022 року бухгалтер, виконуючи свої посадові обов’язки, під час формування відомостей про нарахування заробітної плати, за допомогою наявних у неї кваліфікованих електронних підписів і паролей керівника та головного бухгалтера відділу, власноруч, без відома та дозволу керівництва відділу, вносила до відомостей завідомо неправдиву інформацію та перерахувала на свій банківський рахунок грошові кошти.

Таким чином вона вчинила крадіжку грошових коштів у сумі майже 1 млн 200 тис. грн, чим заподіяла шкоду державному бюджету в особливо великих розмірах.

Під час досудового розслідування підозрювана завдану шкоду відшкодувала у повному обсязі.

Нагадаємо, відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Вінницької обласної прокуратури