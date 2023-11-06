В Одесі судитимуть іноземця, який допомагав ухилянтам незаконно виїхати за кордон

Фігуранта – громадянина сусідньої країни та трьох ухилянтів правоохоронці затримали під час спроби покинути межі країни. Зловмиснику загрожує до дев’яти років ув’язнення.

Викрили та припинили протиправну діяльність співробітники Подільського районного управління поліції під процесуальним керівництвом окружної прокуратури, спільно з прикордонниками.

Під час слідства поліцейські встановили, що зловмисник, за вказівками наразі невстановленої слідством особи, визначив маршрут пересування до державного кордону трьох чоловіків призовного віку, які бажали покинути межі країни, та скоординував їх дії. Безпосередньо біля кордону іноземець надав поради та вказівки, за якими ухилянти пішки мали перейти на територію сусідньої держави в обхід пунктів пропуску. За свої послуги ділок мав отримати по 300 доларів США з кожного «клієнта», але цьому завадили правоохоронці.

Наразі досудове слідство по кримінальному провадженню завершене. Слідчі висунули чоловіку обвинувачення за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України у сприянні незаконному переправленню осіб через державний кордон України порадами, вказівками, вчиненому за попередньою змовою групою осіб з корисливих мотивів. Такі дії караються позбавленням волі на строк від семи до дев’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна. Обвинувальний акт правоохоронці скерували до суду. Фігуранту обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

За спробу перетинання державного кордону України поза пунктами пропуску відносно трьох чоловіків, які мали намір незаконно виїхати за кордон, правоохоронці склали адміністративні матеріали за ст. 204-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення, які скерували до суду.

Матеріали відносно іншого учасника злочинної схеми поліцейські виділили в окреме кримінальне провадження.

Подільське районне управління поліції Одещини