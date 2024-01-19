Затримання Ігоря Мазепи. Компанія Concorde Capital зробила заяву

Затримання Ігоря Мазепи, наполягають в інвесткомпанії, пов’язане з позицією на захист бізнесу в України

Вчорашнє затримання засновника однієї з найбільших інвестиційних компаній в Україні Concorde Capital Ігоря Мазепи пов’язане з його публічною позицію щодо посилення тиску з боку правоохоронних органів на власників українського бізнесу. Про це заявляє прес-служба компанії Concorde Capital.

«Главком» публікує повний текст заяви.

«Маємо справу з найбільшим ударом по інвестиційному ринку України за всю історію Незалежності. Вчора засновник Concorde Capital Ігор Мазепа був затриманий працівниками ДБР та поліції.

Силовики діяли протизаконно та агресивно, допустили всі можливі процесуальні порушення в ході серії обшуків: не допустили адвокатів, вилучали всі без розбору документи і особисті кошти працівників компанії, обшукали офіс компанії без ухвали суду та з виламуванням дверей. Компанія вже готує звернення до керівництва держави щодо тиску на компанію та знищення силовиками інвестиційного клімату в Україні.

Це звернення планують підписати власники сотень великих бюджетоутворюючих українських компаній. Питання по тиску на Ігоря Мазепу починає вже виходити далеко за межі слідчих дій, розпочатих правоохоронцями, як тільки Ігор Мазепа не побоявся заявити на всю країну про корумпованість силових структур та про створення антирейтингу недобросовісних правоохоронців», – заявили в Concorde Capital.

У травні 2023 року засновник Concorde Capital Ігор Мазепа приєднався до антирейдерського руху проти правоохоронців та суддів, які використовують повноваження з незаконною метою. Рух, у який входять найбільші бюджетоутворюючі компанії Україні.

28 червня 42 відомі вітчизняні підприємці опублікували маніфест на захист 42-ї статті Конституції. Серед них – власниця фармкомпанії «Фармак» Філя Жебровська, гендиректор «Агромату» Сергій Войтенко, засновник «Текстиль-Контакту» Олександр Соколовський, фаундер компаній FinStream та Cronvest, голова Асоціації підприємців-ветеранів Сергій Позняк, голова Федерації роботодавців України Дмитро Олійник та інші.

За даними компанії, після цього публічного звернення правоохоронці отримали команду провести затримання Ігоря Мазепи через фабрикування проти нього кількох кримінальних проваджень.

«Це не проблема Ігоря Мазепи чи Concorde Capital, це проблема всього українського бізнесу який перебуває під неабияким тиском. Ми закликаємо кожного надати розголосу у цій справі! Закликаємо негайно відпустити Ігоря Мазепу, та зупинити тиск на український бізнес!» – заявили у компанії.

Заснована Ігорем Мазепою компанія Concorde Capital 18 років є лідером інвестиційного ринку України, залучивши для більше 1000 клієнтів понад $4 млрд інвестицій.