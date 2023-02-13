У Дніпрі в результаті вибуху в будинку загинув чоловік (відео)

Сьогодні, 13 лютого, у Дніпрі на вулиці Автобусній вибухнув приватний будинок.

У будинку проживала сім’я – мати, батько та 15-річна донька. Ввечері, 12 лютого, чоловік почав поводити себе агресивно і намагався спровокувати сварку. Жінка вже почала відчувати запах бензину. Близько 22:00 чоловік наказав дружині та доньці йти з дому.

Жінка вивела доньку на вулицю та хотіла повернутися за речами, але в цей час стався вибух. Внаслідок події вона отримала травми та опіки. Попередньо, вибух стався через чоловіка, який здійснив підпал у домі.