Одержання $6000 хабаря — судитимуть екс-начальника відділу ГУ Держгеокадастру у Харківській області (ФОТО)

За погодженням з Харківською місцевою прокуратурою №4 до суду скеровано обвинувальний акт стосовно вже колишнього начальника одного з відділів ГУ Держгеокадастру у Харківській області за фактом одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднаного з вимаганням (ч. 3 ст. 369-2 КК України).

Як повідомив керівник місцевої прокуратури Володимир Купріянов, у ході досудового розслідування встановлено, що начальник одного з відділів ГУ Держгеокадастру у Харківській області вимагав неправомірну вигоду за оформлення дозвільних документів та виготовлення документації щодо передання у власність приватних осіб земельної ділянки державної форми власності площею 10 га. Сума «послуги» складала 12 тис. доларів США.

23 липня 2020 року вказану особу викрито на одержанні першої частини від загальної суми — 6 тис. доларів США.

Досудове розслідування здійснювали слідчі Московського відділу поліції ГУНП в Харківській області, оперативний супровід — УСБУ в Харківській області.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з конфіскацією майна.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури