Суд в Черкасах арештував мільйонні активи росіянина, який забезпечує харчами Путіна та силовиків РФ

За матеріалами розслідування ДБР суд арештував корпоративні права та статутний капітал підприємства в Черкасах, співвласник якого продовжував співпрацювати з російськими силовиками після початку повномасштабного вторгнення.

Арештований статутний капітал підприємства складає 1,98 млн гривень, арештовані корпоративні права – 9,2 млн гривень. Також суд арештував нерухомість підприємства вартістю 91 млн гривень, загальна площа якої складає понад 3 тис. кв. м.

Встановлено, що один зі співвласників підприємства є громадянином рф та володіє більше ніж 15 російськими підприємствами, що працюють в тимчасово окупованому Криму та здійснюють поставки продуктів та медичних виробів силовим структурам країни-агресора.

Російські підприємства фігуранта поставляли аграрну, молочну продукцію, тютюнові вироби та консерви на російські державні медичні установи, а також установи ФСБ, МВД, управління справами президента рф та ін.

Зокрема, серед іншого поставки здійснювалися на оздоровчий комплекс управління справами президента рф, санаторій МВД рф. Також підприємства фігуранта поставляють продукти харчування у тимчасового окупований Крим.

Кримінальне провадження розслідується за фактом фінансування дій, вчинених з метою захоплення державної влади, зміни меж території України та пособництва державі-агресору (ч. 3 ст. 110-2, ч. 1 ст. 111-2 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.

Також готується клопотання щодо передачі арештованого майна до Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА).

Процесуальне керівництво здійснює Черкаська обласна прокуратура.

ДБР