Шахрайство з нерухомістю в центрі Одеси на суму понад ₴10 млн. – викрито ОЗГ на чолі з депутатом

Керівництвом Одеської обласної прокуратури повідомлено про підозру депутату Одеської міської ради та трьом учасникам організованої групи за фактами фальсифікації документів та їх використання, шахрайського заволодіння комунальним майном та легалізації (ч. 3 ст. 28, ч.ч. 3, 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209 КК України).

За даними слідства, депутат, будучи членом постійної комісії Одеської міськради з комунальної власності, розробив схему незаконного збагачення через реєстрацію права власності на об’єкти нерухомості, які прямо або опосередковано були власністю територіальних громад. До свого плану чиновник залучив знайомого адвоката та виконавців із кола довірених осіб.

Спільники підшукували комунальні приміщення першого та другого поверхів в центрі Одеси, орендували їх через підконтрольні громадські організації та підприємства, а потім викупали на неконкурентній основі.

Після чого, збільшували площу вже викуплених приміщень за рахунок горищ і підвалів та на підставі сфальсифікованої документації реєстрували право власності на підставних осіб.

Частину незаконно отриманих у власність нежитлових приміщень переобладнали у житлові квартири та реалізували добросовісним набувачам.

У такий спосіб учасники організованої групи заволоділи трьома об’єктами нерухомості в середмісті Одеси, спричинивши територіальні громаді понад 10 млн грн збитків.

Тривають слідчі дії щодо інших епізодів протиправної діяльності організованої групи.

Співорганізатору та двом виконавцям обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави. Стосовно депутата-організатора вирішується питання про оголошення у розшук та надання судом дозволу на затримання з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування здійснює – СУ ГУНП в Одеській області, оперативний супровід – УСБУ в Одеській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Одеської обласної прокуратури