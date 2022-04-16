Публічні заклики до підтримки дій країни-агресора: на Харківщині повідомлено про підозру подружжю колаборантів

За процесуального керівництва Красноградської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру чоловіку та жінці за фактом колабораціоної діяльності (ч. 1 ст. 111-1 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що чоловік та дружина з с. Старовірівка Красноградського району зняли відео з публічними закликами до підтримки дій та рішень РФ на території України. Після цього жінка виклала відеоролик у своєму акаунті у соціальній мережі.

Згодом жінка розмістила ще одне відео, в якому закликала до активної співпраці з країною-агресором.

Наразі чоловіку та жінці повідомлено про підозру.

Досудове розслідування проводять слідчі слідчого відділу Красноградського РВП ГУНП в Харківській області, оперативний супровід здійснюють співробітники Лозівського МРВ Управління СБУ в Харківській області.

Харківська обласна прокуратура