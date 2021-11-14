На Миколаївщині чоловік задушив співмешканку і закопав тіло у лісосмузі

Спочатку до поліції надійшло повідомлення про зникнення потерпілої, потім зловмисник запевняв, що жінка померла сама і він просто її поховав, а далі розповів як усе було. Слідчі вже вручили йому повідомлення про підозру, найближчим часом суд обиратиме підозрюваному запобіжний захід.

11 листопада до чергової частини Вознесенського районного управління поліції надійшло повідомлення від місцевої мешканки про зникнення її 52-річної тітки. Правоохоронці з’ясували, що жінку ніхто не бачив вже близько двох тижнів.

У результаті проведених слідчо-оперативних заходів правоохоронці встановили, що зникла вже мертва, а її тіло закопав співмешканець у лісосмузі біля місцевого кладовища. Спочатку 62-річний чоловік розповідав, що цивільна дружина нібито померла сама, тому він так і вчинив.

Поліцейським громадянин показав місце поховання. Тіло жінки правоохоронці направили на проведення судово-медичної експертизи, за висновком якої – смерть потерпілої настала внаслідок механічної асфіксії.

Вже після того, як поліцейські надали зловмиснику беззаперечні докази його причетності до вбивства, він зізнався, що в ході побутового конфлікту задушив дружину подушкою, а наступного дня позбувся тіла.

Наразі за підтримки Вознесенської окружної прокуратури слідчі вручили чоловіку повідомлення про підозру у вчиненні умисного вбивства (ч. 1 ст. 115 КК України), слідчі дії тривають.

Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Миколаївської області