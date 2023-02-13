У Києві 37-річна жінка завдала ножових поранень брату

Під час сварки жінка схопила кухонний ніж та вдарила брата у груди. Слідчі повідомили фігурантці про підозру у скоєнні злочину, за який на їй загрожує покарання до восьми років позбавлення волі.

До чергової частини Деснянського управління поліції надійшло повідомлення від консьєржа багатоповерхівки про ножове поранення чоловіка на вулиці Марини Цвєтаєвої. На місце події оперативний черговий негайно направив карету швидкої медичної допомоги, слідчо-оперативну групу та працівників кримінальної поліції територіального управління поліції.

Як розповів начальник відділення слідчого відділу Деснянського управління поліції Ігор Мордусенко, на місці події правоохоронці виявили пораненого киянина, 1977 року народження та його сестру:

«Потерпілого оглянули лікарі, які виявили у нього проникаюче ножове поранення грудей та два поранення в тулуб і госпіталізували до медичного закладу, де згодом прооперували. Провівши усі необхідні першочергові слідчі дії ми встановили, що на ґрунті неприязних стосунків між родичами виник конфлікт, під час якого жінка взяла зі столу ніж та тричі вдарила ним брата. Криміналісти виявили та вилучили ймовірне знаряддя вчинення злочину – ніж, який ми направили на експертне дослідження».

Слідчі Деснянського управління поліції затримали 37-річну місцеву мешканку у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України – умисне тяжке тілесне ушкодження. За процесуального погодження Деснянської окружної прокуратури міста Києва фігурантці повідомлено про підозру у скоєнні тяжкого злочину. Деснянський районний суд обрав киянці запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва