В Умані напередодні святкування Рош га-Шана СБУ викрила інтернет-пропагандиста, який закликав до міжнаціональної ворожнечі

Мешканець Умані на персональній сторінці в одній із популярних соціальних мереж систематично розміщував деструктивні дописи із закликами до расової ворожнечі та ненависті.

Він публікував дискримінаційні статті щодо єврейської національності, де принижував честь і гідність її представників, та закликав до винищення громадян цієї нації.

За попередніми висновками експертів, опубліковані правопорушником матеріали містять прямі заклики до проведення геноциду, повного або часткового знищення етнічної чи расової групи населення.

Крім того, окремі публікації провокують виникнення міжнаціональної ворожнечі.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження.

Служба безпеки України