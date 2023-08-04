У колабораціонізмі підозрюють колишніх кореспондентів регіональних видань Луганщини

За процесуального керівництва Старобільської та Лисичанської окружних прокуратур Луганської області екскореспондентам регіональних газет повідомлено про підозру у колабораційній діяльності (ч. 6 ст. 111-1 КК України).

За даними слідства, підозрювані ‒ мешканці смт Біловодськ та м. Попасна, які після повномасштабного вторгнення рф залишилися на тимчасово окупованій території області.

У червні 2022 року окупанти призначили першого «начальником відділу внутрішньої та інформаційної політики адміністрації Біловодського району лнр».

Задокументовано, що 25 червня 2022 року під час проведення масового заходу «з нагоди відзначення дня молоді» фігурант виступив з проросійською агітаційною промовою.

Зі сцени він закликав місцевих жителів брати участь у незаконному референдумі, наголошуючи на приналежності громадян України до російського народу.

Другий підозрюваний у травні 2022 року став так званим «головним редактором» «Попаснянського віснику» державного унітарного підприємства «лнр» «луганьмедіа».

На сторінках видання він висвітлює та розповсюджує неправдиву інформацію щодо обстрілів території м. Попасна військовослужбовцями ЗСУ, підготовки до проведення незаконного референдуму на тимчасово окупованій території регіону, переходу системи освіти на стандарти країни-агресора.

За вчинене колаборантам загрожує позбавлення волі на строк до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до п’ятнадцяти років та з можливою конфіскацією майна.

Досудове розслідування здійснюють слідчі 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури

(за матеріалами Старобільської та Лисичанської

окружних прокуратур)