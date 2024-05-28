Повідомлено про підозру молодику, який на столичному Подолі вчинив бійку та тяжко травмував перехожого

Зловмисник вдарив ногою у голову незнайомцю, внаслідок чого останній впав на дорогу та отримав важкі травми голови. За скоєне фігуранту загрожує до восьми років позбавлення волі.

До поліції надійшло повідомлення про те, що на одній із вулиць Подільського району постраждав чоловік внаслідок бійки. За вказаною адресою негайно виїхала слідчо-оперативна група Подільського управління поліції та лікарі.

Під час відпрацювання інформації, оперативники за декілька годин встановили особу , яка причетна до нанесення тілесних ушкоджень – ним є раніше не судимий уродженець міста Києва, 2004 року народження.

Як виявилось, зловмисник разом зі знайомим розпивали спиртні напої. У подальшому між підозрюваним та перехожим завʼязався словесний конфлікт, у ході якого зловмисник вдарив ногою у голову незнайомцю. Від удару чоловік впав на асфальтоване покриття та отримав тяжкі тілесні ушкодження у вигляді черепно-мозкової травми із переломом потиличної кістки та забоєм головного мозку.

Фігуранта затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. У ході невідкладного обшуку за його місцем мешкання слідчі вилучили речові докази – одяг, мобільний телефон.

Слідчі, за процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури, повідомили затриманому про підозру у вчиненні злочину, передбаченому ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України – умисне тяжке тілесне ушкодження. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва